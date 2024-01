Dolce Epifania con i Befanini toscani

L’atmosfera festosa dell’Epifania, ricca di storia e fascino, si riflette nelle tradizioni locali. Oltre ad essere celebrata nei borghi e nelle piazze delle città toscane per la gioia di molti bambini, è onorata anche in cucina con i tipici biscotti “befanini”, squisiti dolcetti di pasta frolla arricchiti con frutta secca come noci, mandorle, nocciole o zuccherini colorati e aromatizzati con scorza d’arancia o limone.

La preparazione di questa specialità prevede la preparazione di un impasto e avviene, per tradizione, a cavallo tra il 5 e 6 gennaio. Gli ingredienti sono molto semplici e nel passato venivano preparati esclusivamente in questa occasione.

L’impasto viene modellato in piccole figure attraverso degli stampini: può essere quella di una befana stilizzata, una stella, alberelli o angioletti Natalizi.

La ricetta

Ingredienti

1 kg di farina

700 gr di zucchero

350 g burro

q.b. sale

6 uova

q.b. scorza arancia

16 gr lievito per dolci (vanigliato)

Preparazione