Cotechino e lenticchie: gusto e buon auspicio in tavola

Buon auspicio in tavola con il piatto tradizionale che segna il passaggio al nuovo anno.

Il cotechino con le lenticchie (binomio portafortuna per eccellenza) è servito come portata principale nel cenone di San Silvestro, nel pranzo del primo gennaio o come spuntino irrinunciabile della mezzanotte, portando con sé un bagaglio simbolico di prosperità e abbondanza.

La tradizione si tramanda da secoli. Entrambi gli elementi hanno infatti una carica propiziatoria: le lenticchie, già celebrate nell’Antico Testamento con la rinomata minestra di Esaù, erano considerate alimento fortunato sin dai tempi dell’antica Roma quando, associate all’idea di prosperità economica per la stretta somiglianza alla forma delle monete, venivano portate in dono ai propri cari con l’augurio di una maggiore prosperità finanziaria.

Il cotechino deve invece la sua fama al periodo medievale: secondo la leggenda, con l’assedio di Mirandola per mano delle truppe di Papa Giulio II Della Rovere, i cittadini escogitarono un piano per salvaguardare la carne degli animali prima della capitolazione, macellandole e alternando carne grassa e magra, insieme a spezie pressate all’interno delle zampe dei suini.

Più realisticamente, il maiale è da sempre considerato simbolo di abbondanza e fertilità, come dimostrano i numerosi sacrifici effettuati durante le celebrazioni pagane e successivamente i rituali di macellazione della carne per la sua conservazione in salume da consumare durante l’intero anno e contrastare lo spettro della fame.

Tanto gusto (e fortuna) nelle tavole di tutta Italia, dunque, con una ricetta che non solo è buona, ma anche ricca di significato.

Nella cucina maremmana, la versione del cotechino con le lenticchie potrebbe essere leggermente adattata con ingredienti locali e un tocco rustico per rispecchiare le tradizioni e i gusti locali.

La ricetta

Ingredienti

1 cotechino maremmano

500 grammi lenticchie nere di Sorano

1 cipolla bianca di media grandezza

1 carota

1 costa di sedano

1 spicchio di aglio

2 foglie di alloro

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

q.b. olio extravergine di oliva

q.b. sale e pepe

500 millilitri brodo vegetale

Preparazione