Ricette di stagione: gnudi cavolo nero e ricotta

Gli gnudi rappresentano un primo piatto molto amato della cucina toscana. Sono preparati con l’impasto del tortello maremmano (bietole o spinaci lessi combinati con la ricotta) ma non prevedono il tipico rivestimento di pasta fresca all’esterno. Un ripieno delicato e goloso privo del suo vestito che troviamo già all’interno della raccolta culinaria di Pellegrino Artusi alla ricetta numero 97 sotto il nome di “ravioli”.

Un’interessante rivisitazione di questo piatto prevede l’utilizzo del cavolo nero, ingrediente di stagione dal sapore intenso e dalle numerose proprietà benefiche. E’ infatti un ingrediente alleato della salute grazie al massiccio contenuto di vitamine, soprattutto del gruppo A e B, antiossidanti e sali minerali come calcio, magnesio, fosforo e zinco. E’ inoltre un alimento particolarmente apprezzato per le sue proprietà diuretiche e decongestionanti.

Nella cucina toscana trova largo spazio nella preparazione di zuppe e minestre, è spesso ridotto in pesto come accompagnamento alla pasta fresca fatta in casa oppure viene “strascicato” ovvero ripassato in padella con aglio e peperoncino per essere consumato come rustico contorno autunnale.

Abbinato alla ricotta nella ricetta degli gnudi saprà creare un connubio perfetto tra delicatezza e intensità.

Ricetta

Ingredienti (4 persone)

Per l’impasto:

300 gr ricotta vaccina

500 gr cavolo nero

80 gr parmigiano reggiano

1 uovo

150 gr farina di semola

q.b. sale e pepe

q.b. noce moscata

Per il condimento:

80 gr burro

q.b. parmigiano reggiano

Un mazzetto di salvia

Preparazione