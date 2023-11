Bottarga di Orbetello, perla dell’enogastronomia maremmana

A sud della Maremma Toscana si apre lo scenario naturalistico della laguna di Orbetello, 27 chilometri quadrati di oasi incontaminata, l’ecosistema ideale per numerose specie di pesci e uccelli migratori.

Di fronte, l’imponente promontorio dell’Argentario collegato attraverso la Diga leopoldiana e ai lati le due lingue sabbiose della Feniglia e della Giannella.

La pesca in questa zona ha un forte valore storico-culturale e, seppur abbia modernizzato alcune tecniche, continua a seguire l’approccio più tradizionale assecondando il flusso naturale delle maree e i criteri sostenibili di stagionalità. Orate, cefali, spigole, anguille, arselle e mazzancolle sono le specie più diffuse.

Anche le pratiche di trasformazione del pesce seguono il metodo tradizionale, ecco che in questo paradiso naturalistico è custodita una perla dell’enogastronomia maremmana, la bottarga di Orbetello, specialità che nasce dal know how dei produttori locali e dalle operazioni di conservazione del pescato messe in atto sin dal 1400.

Ricavata dalle sacche ovariche del cefalo femmina, poi sottoposta a salatura ed essiccazione (occorrono circa 10-15 giorni), si presenta come un salume dalla forma allungata di colore ambra intenso e dal sapore aromatico che alterna note salmastre a note dalla tendenza dolce e delicata.

Testimonianze storiche dimostrano l’impiego della bottarga come alimento già nel mondo antico degli Egizi, circa 3000 anni a.C., consolidato successivamente tra i popoli del Mediterraneo grazie alle rotte commerciali dei Fenici. Nei secoli a venire, la pratica di produzione di questa specialità si è declinata in aree territoriali ben specifiche del bacino grazie alle quali oggi disponiamo di qualità uniche in base alla specie ittica utilizzata, alle tradizioni e alle lavorazioni artigianali che hanno portato alla creazione di prodotti pregiati e desiderati in tutto il mondo.

Deliziosa se assaporata da sola, a fette sottilissime cosparsa da un filo di olio extravergine di oliva, una grattugiata di pepe e una fettina di limone, ma perfetta anche come condimento per un primo piatto veloce, ma pieno di gusto.

La ricetta – Spaghetti con la Bottarga

Ingredienti (4 persone)

Spaghetti 400 grammi

q.b. olio extravergine di oliva

2 spicchi aglio

1 peperoncino

1 mazzetto di prezzemolo

4 acciughe

1 baffa bottarga di Orbetello (da grattugiare)

1 fetta di pane toscano

q.b. scorza di limone

Preparazione

Portare a bollore abbondante acqua salata per la cottura degli spaghetti. Calare la pasta e attendere fino a cottura al dente.

In un pentolino, sbriciolare il pane con olio evo e lasciare tostare finchè non si ottiene un risultato ben croccante.

In una padella dal fondo capiente, versare un abbondante giro di olio evo, i due spicchi di aglio tritati finemente ed il peperoncino. Dopo circa 15 secondi, unire i quattro filetti di acciuga e lasciare fondere lentamente. Scolare la pasta al dente per ultimare la cottura all’interno della padella aggiungendo uno o due mestoli di acqua di cottura per ottenere una salsa ben legata.

Una volta che gli spaghetti avranno assorbito il liquido e si saranno amalgamati alla salsa, unire il pane tostato. Mantecare per circa 1 minuti e spegnere il fuoco.

Unire abbondante prezzemolo fresco tritato finemente e una generosa grattugiata di bottarga fresca.

Servire completando il piatto con delle zeste di limone.

Il vino ideale per accompagnare questo piatto è un bianco sapido, morbido e rotondo con la giusta dose di aromaticità che consenta di esaltare tutte le sfumature della bottarga.