Autunno in tavola: minestra di zucca, castagne e funghi

Ebbene sì, è arrivato l’autunno. Dopo una lunga estate che sembrava non dovesse finire mai, le prime piogge e le fresche temperature fanno capolino nella stagione.

È tempo, dunque, di accoglierlo anche in tavola, assecondando il desiderio di piatti confortevoli ed avvolgenti come zuppe, minestre o cremose vellutate.

Ottobre è il momento ideale per deliziare il palato con i sapori tipici della stagione: largo quindi ai funghi, alle castagne e alla regina dell’autunno (amatissima dai grandi e dai piccoli), la zucca.

E se questi ingredienti si mescolassero in unico e goloso piatto dalle numerose proprietà benefiche?

Le castagne, infatti, sono ricche di minerali, in particolare ferro, potassio e magnesio; di vitamine, tra cui spiccano quelle del gruppo B, e fibre, che aiutano la mobilità intestinale e sono preziose alleate per tenere a bada il colesterolo.

La zucca è fonte di antiossidanti ed è un alimento prezioso per il sistema immunitario in quanto ricca di vitamine (A, C, E) e folati.

Anche nei funghi, irresistibile attrazione dei boschi di montagna, si trovano numerose vitamine e minerali. Non solo i porcini sono prelibati durante questa stagione, ma anche ordinali, prataioli, cucchi e prugnoli.

L’abbinamento del calice che possiamo prediligere per godere al massimo della preparazione è quello con il Morellino di Scansano Docg, caratterizzato da una buona sapidità e intensità in grado di accompagnare piacevolmente la morbidezza e la tendenza dolce degli ingredienti principali del piatto.

Vediamo dunque, in questa rubrica dedicata ai sapori d’autunno, quali sono i passaggi fondamentali per preparare questa minestra particolarmente apprezzata nelle zone di montagna della regione Toscana.

Ingredienti (4 persone)

800 gr zucca

100 gr castagne

150 gr funghi porcini

2 spicchi di aglio

1 cipolla bianca

2 cipollotti freschi

q.b. olio extravergine di oliva

1 rametto timo

q.b. nepitella

2 foglia di alloro

500 ml brodo vegetale (o acqua)

q.b. sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa è necessario preparare gli ingredienti principali del piatto: pulire quindi la zucca eliminando i semi e tagliandola a dadini non troppo spessi; incidere le castagne nella buccia e tuffarle in acqua bollente insieme alle foglie di alloro per circa 15/20 minuti; pulire accuratamente i funghi, passarli sotto l’acqua corrente e tagliarli a strisce sottili.

Munirsi di una pentola antiaderente dalla buona capacità: versare un abbondante giro di olio e tritare finemente al suo interno la cipolla, il cipollotto e lo spicchio di aglio. Rosolare a fiamma alta per una decina di minuti. Aggiungere quindi il brodo, aggiustare di sale e pepe e unire le erbe aromatiche tenute insieme in un mazzetto con uno spago da cucina. Coprire il tegame, abbassare la fiamma e attendere la completa cottura della miscela.

Nel frattempo, in un’altra padella, schiacciare l’altro spicchio di aglio insieme ad un giro di olio evo. Non appena si sentirà sfrigolare, versare i funghi, aggiustare di sale e pepe e cuocere per circa 15 minuti. A piacere unire una rondella di peperoncino.

Una volta che la cottura della zucca sarà ultimata, è possibile decidere se frullare il tutto ed ottenere un composto cremoso e vellutato oppure se lasciare qualche pezzettino di zucca intero per un effetto più croccante e rustico. E’ il momento di impiattare: disporre sul fondo del piatto la crema di zucca (insomma, la parte liquida del piatto), disporre i funghi e le castagne sbriciolate. Guarnire con qualche foglia di nepitella, un ramoscello di timo ed un bel giro di olio extravergine di oliva toscano. L’autunno è servito!