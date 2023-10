Autunno in tavola: polenta di castagne

La polenta è un piatto arcaico già noto e ampiamente consumato tra i popoli mesopotamici: i grani antichi venivano macinati grossolanamente e cotti in abbondante acqua bollente. Si otteneva così una poltiglia sostanziosa e nutriente dalla consistenza morbida, una tradizione perpetuata anche in epoca romana dove questo piatto frugale prese il nome di “pultem”, cominciando a essere accompagnato con latticini, carne e vegetali di ogni tipo.

Attraverso i secoli, questa preparazione ha assorbito materie prime, usi e costumi legati a luoghi specifici, persone e tradizioni. Preparata con diverse tipologie di cereali da nord a sud della Penisola, è abbinabile a qualsiasi tipo di pietanza dal pesce alla carne a seconda della zona, delle caratteristiche climatiche e dei prodotti tradizionalmente legati alla cultura gastronomica locale.

Un’antica specialità dal gusto rustico, ricco e avvolgente che, nonostante le differenze tra gli ingredienti, è capace di restituire un’immagine univoca e vivida di convivialità e del calore del focolare, raccontando di tempi in cui veniva accuratamente mescolata per ore nel paiolo di rame secondo la migliore tradizione.

L’autunno è la stagione perfetta per assaporare alcune preparazioni tipiche della cultura gastronomica toscana. Sono infatti numerose le manifestazioni dedicate ai prodotti del bosco, come i funghi o le castagne, espressioni della biodiversità e delle tradizioni culinarie dei diversi angoli della regione. In questi contesti folcloristici non è raro trovarsi di fronte all’imbarazzo della scelta per riscoprire sapori antichi e preparazioni del passato. Restando in tema di polenta, sarà facile imbattersi nella polenta di castagne.

L’occasione è preziosa per assaporare una ricetta dalla storia secolare che ha rappresentato per molti anni l’unica fonte di sostentamento della popolazione di montagna. Preparata a base di farina di castagne e acqua conseguentemente all’essiccatura e alla macinatura dei frutti, è ottima in versione dolce, accompagnata con ricotta fresca, o in versione salata, accompagnata da carne di maiale come, per esempio, la salsiccia o le animelle.

La ricetta è incredibilmente semplice: per un risultato eccezionale basterà osservare pochi (ma indispensabili) passaggi.

La ricetta

Ingredienti

Farina di castagne 400 gr

Acqua 1 litro

b. sale

Preparazione

Per preparare la polenta di castagne, è necessario disporre di un paiolo di rame o di una pentola ben capiente dal fondo spesso e antiaderente. Per prima cosa, portare a ebollizione l’acqua. Procedere a versare la farina di castagne, senza mescolare, e il sale. Togliere il coperchio e lasciar cuocere per circa 40 minuti. Con l’aiuto di un mestolo per tener ferma la parte solida del contenuto della pentola, scolare in una bacinella la parte liquida. Mescolare quindi la farina rimasta nella pentola e, man mano che servirà, incorporare il liquido tenuto da parte. Una volta terminata questa operazione, rovesciare il composto su un tagliere in legno. Compattare con le mani e lasciare intiepidire per conferire al panetto la forma desiderata.