Nonostante la regione sia terra madre della schiacciata all’olio, in Maremma esiste una versione particolarmente gustosa e sostanziosa impreziosita da un ingrediente speciale: i ciccioli, ovvero piccoli pezzetti (di magro) del maiale che rimangono dal procedimento di preparazione dello strutto. Saporita e friabile, anche questa variante si lega alle tradizioni del passato, in particolare al tempo in cui le famiglie attendevano con trepidazione l’uccisione del maiale per assicurarsi cibo nei mesi a venire. Dell’animale non si buttava via niente e i cibi sostanziosi erano ciò che di meglio si potesse desiderare. Approfondiamo la ricetta per preparare una gustosa schiaccia con i ciccioli in casa.

Ingredienti

500 gr farina 00

200 ml acqua

2 cucchiai strutto

100 gr friccioli

1 cubetto lievito di birra

2 cucchiai olio evo

b. Sale

Preparazione

Versare la farina sopra una spianatoia. Aggiungere il lievito di birra precedentemente sciolto in un bicchiere di acqua tiepida e impastare.

Ottenere un panetto da far lievitare (circa un paio d’ore) e procedere ad impastare nuovamente il panetto con lo strutto, un po’ di sale ad occhio e i ciccioli di maiale.

Procurarsi una teglia da ungere con dell’olio. Trasferire il composto ottenuto all’interno stendendolo delicatamente. Cospargere la superficie con olio extravergine di oliva e sale grosso. Infornare a 190° per circa 35 minuti.