Tagliatelle ai funghi porcini, delizia di fine estate

L’estate che volge al termine porta con sé un po’ di sana malinconia, ma anche i primi funghi di stagione, ingrediente speciale per prepararsi all’autunno con gusto ed allegria.

Le piogge di questi giorni consentono ai più esperti e ai fortunati di godere dei frutti della terra, in particolare è caccia ai funghi porcini nei boschi di querce e nelle faggete, che, appena raccolti, sono più che mai carnosi nella loro consistenza e incredibilmente profumati.

Per valorizzarli al meglio occorre rispolverare un grande classico della cucina italiana declinandolo nella versione toscana: le tagliatelle ai funghi porcini. Un primo piatto rustico, semplice, ancora estivo nei profumi e intrigante con i suoi spiccati sentori vegetali e aromatici.

Ingredienti per la pasta fresca:

300 gr farina 00

100 gr farina di grano saraceno

4 uova

q.b sale

Ingredienti per il condimento:

500 gr funghi porcini freschi

3 spicchi di aglio

q.b. olio extravergine di oliva

q.b. sale e pepe

1 bicchiere vino bianco

1 peperoncino

un mazzetto di prezzemolo

Procedimento

Per prima cosa, occorre preparare la pasta: mescolare su una spianatoia le due farine creando la classica forma a fontana. Rompere le uova al centro, aggiungere un pizzico di sale e iniziare ad incorporare la farina, prima con l’aiuto di una forchetta e poi con le mani, finché non si sarà completamente assorbita formando un panetto di impasto. Dopo averlo fatto riposare una decina di minuti, procedere con la stesura (a matterello o con la sfogliatrice) finché non si ottiene una sfoglia molto sottile. Arrotolare finché non si sarà ottenuto un cilindro di pasta e tagliare a strisce larghe circa mezzo centimetro. Avere cura di spolverare di farina affinché non si attacchino nell’attesa della cottura.

Per il condimento invece, pulire bene i funghi porcini e dividere i gambi dal cappello. Preparare una padella antiaderente con abbondante giro di olio, aglio tritato, il peperoncino, qualche gambo di prezzemolo e accendere il fuoco. Appena comincia a sfrigolare unire i gambi dei funghi porcini tritati. Dopo circa 5 minuti, sfumare con un bicchiere di vino bianco e alzare la fiamma affinché evapori l’alcol in eccesso. Unire anche il cappello dei funghi tagliato a listarelle e lasciare cuocere per altri 4 minuti circa.

Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata e saltarle nel condimento aggiungendo del prezzemolo fresco tritato finemente.