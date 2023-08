Acciughe sotto pesto, jolly della cucina maremmana

Le acciughe sotto pesto sono il jolly della cucina maremmana. Si tratta di una preparazione buona e semplice, nonché estremamente versatile per la sua consumazione.

Un cibo che ha sfamato intere generazioni, equivalente del pane per i popoli costieri.

Ottime come spuntino o sfizioso antipasto, le vediamo spesso fare capolino nel tradizionale antipasto toscano dell’ entroterra maremmano al fianco di fior di prosciutto, pecorino e finocchiona a dimostrare come anche una pietanza di mare dalle origini umili si sia saputa conquistare un posto in un concept di cucina dominato dalla carne.

Questa preparazione attraversa con fierezza tutte e quattro le stagioni: ideale da consumare sulla spiaggia nelle calde giornate estive, sa anche come riscaldare le merende invernali accompagnato ad una fetta di pane abbrustolito ed un velo di burro freschissimo. E ancora, da spuntino energetico diventa protagonista del pasto se impiegata come condimento per una pasta di eccellente qualità.

Se è vero che la semplicità in cucina paga, è altrettanto vero che presenta dei rischi.

Per preparare delle prelibate acciughe sotto pesto sarà quindi necessario assicurarsi di utilizzare delle ottime materie prime – acciughe sotto sale, olio, peperoncino con una punta spiccata di aromaticità e del prezzemolo fresco, profumato e croccante – e avere qualche accortezza nella preparazione e nella conservazione.

Ingredienti

300 gr di acciughe sotto sale

abbondante prezzemolo fresco

un peperoncino rosso fresco

3 spicchi di aglio

abbondante olio e.v.o.

q.b frutti di cappero

Preparazione

Lavare con cura le acciughe sotto sale e sfilettarle.

Lavare il prezzemolo, eliminare i gambi ed asciugarlo accuratamente con della carta da cucina o con un canovaccio.

Con l’aiuto di una mezzaluna preparare il battuto di prezzemolo, aglio, peperoncino e capperi.

Procurarsi un contenitore munito di tappo e cospargere il fondo con il trito appena ottenuto. Procedere a stendere il primo strato di acciughe e cospargere nuovamente con abbondante composto battuto. Ripetere la stessa operazione fino a esaurimento degli ingredienti e cospargere fino a ricoprire con dell’olio extravergine di oliva.

La preparazione è terminata, tuttavia è consigliabile attendere qualche ora prima di consumare affinché i sapori si possano ben amalgamare tra di loro.

N.b: per una migliore conservazione, è importante mantenere costantemente ricoperte di olio le acciughe