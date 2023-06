Panzanella toscana: l’estate è servita

Esiste una ricetta in grado di conciliare la ghiottoneria con le alte temperature in arrivo: stiamo parlando della panzanella, piatto simbolo della stagione estiva che in Toscana gode di uno speciale attaccamento affettivo di lunga tradizione (Boccaccio la citava già nel Decameron come “pan lavato”) ma che è apprezzato e preparato in diverse regioni dello stivale da nord a sud.

Pochi e semplici ingredienti per preparare una ricetta che non prevede cottura e celebrare la cucina del recupero senza rinunciare al piacere del gusto: del pane, in Toscana rigorosamente sciapo (senza sale) e vecchio di qualche giorno, pomodori maturi al punto giusto, cetrioli, qualche rondella croccante di sedano, cipolla, aceto, sale e olio extravergine di oliva.

La panzanella, così come la ribollita, la pappa al pomodoro, la zuppa di pane o l’acquacotta, si inserisce nella lista dei piatti toscani che affondano le radici del successo nella cucina povera, nati per magia delle combinazioni dal principio della lotta allo spreco, e che, nel tempo, sono entrati a far parte di una tradizione identitaria molto forte rappresentando oggi l’autentica cucina regionale.

Come ogni piatto di fortuna che si rispetti, anche la panzanella non si ancora a restrittive ricette ufficiali. Fermo restando la presenza del pane inumidito con dell’acqua, tutto il resto può essere rivisitato in base ai gusti personali e alle disponibilità degli ingredienti. Camaleontica, se messa nelle mani di sapienti Chef è capace di trasformarsi in piatto d’autore da degustare nelle versioni più stravaganti.

Per chi non la avesse mai assaggiata il consiglio è quello di partecipare ad una delle tante sagre estive organizzate nel distretto maremmano, solitamente nel mese di agosto: da Orbetello (San Donato) a Semproniano fino ad Arcidosso non mancheranno le occasioni per immergersi nell’atmosfera verace di un territorio orgoglioso delle sue tradizioni culinarie.

La panzanella è un piatto unico perfetto per pranzo o cena, ideale da gustare al mare o durante le scampagnate estive ma ottima anche come aperitivo in abbinamento ad un buon calice di vino bianco mediamente strutturato come, per esempio, un bianco di Pitigliano Doc.

La ricetta

Ingredienti (4 persone)

400 gr pane non salato raffermo

1 litro di acqua

40 gr aceto

200 gr pomodori maturi (sodi)

1 cipollotto

1 cetriolo

1 costa di sedano

Basilico

Sale

Olio evo

Pepe

Procedimento

Tagliare il pane grossolanamente a tocchetti e disporlo in una ciotola capiente. Aggiungere l’acqua (quella che serve per bagnarlo) e lasciarlo riposare per circa mezz’ora. Per un risultato ottimale, il pane non deve risultare né eccessivamente molle, né eccessivamente asciutto.

Dedicarsi alla preparazione delle verdure lavandole e tritandole più o meno finemente (a gusto personale).

Trascorso il tempo necessario, strizzare il pane con le mani e riporlo nel recipiente designato alla preparazione della panzanella. Unire tutte le verdure, le foglie di basilico, il sale e il pepe. Lasciare riposare un paio d’ore prima di servire, i sapori risulteranno bene amalgamati. Il passo finale è quello di cospargere con un bel giro di olio extravergine di oliva e con l’aceto (a seconda se la si gradisce più o meno delicata) prima di portare in tavola.

In alcune zone della Toscana è usanza unire alla panzanella anche del tonno sott’olio, dei capperi o dei filetti di acciughe.