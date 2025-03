Grosseto. Incidente lungo la Strada Statale 323, nei pressi di Scansano, prima del bivio per Magliano in Toscana.

Per cause in corso di accertamento, due persone a bordo di una moto sono cadute e sono rimaste ferite. Entrambe le persone sono state trasportate all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa di Grosseto.