Maltempo, prorogata l’allerta meteo: ecco le previsioni per domenica 23 marzo

Grosseto. Prosegue l’allerta meteo fino a domenica 23 marzo. In particolare, il codice arancione è prorogato fino alle 14 di domenica per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, prevalentemente a causa degli effetti al suolo degli eventi franosi che destano attenzione anche in conseguenza del maltempo dello scorso fine settimana.

Nel dettaglio, l’arancione prosegue nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. Rimane anche il codice giallo con interessamento del reticolo idraulico principale nell’area pratese e pistoiese

La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso l’avviso con queste indicazioni tenendo conto delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa.

Per oggi sono previste piogge sparse, con possibilità di rovesci con maggiore intensità nelle zone meridionali della provincia di Lucca, sulle province di Pistoia, Prato, Firenze, sulla parte settentrionale delle province di Livorno e Pisa, sul senese e nella zona dell’Amiata. Per domenica, sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, tra la notte e la prima parte della mattina, più probabili sui settori di nord-ovest e tra basso grossetano, senese e aretino. Nel pomeriggio e sera sempre di domenica, residue precipitazioni sparse nelle zone interne centro-meridionali (province di Siena e Arezzo).

Oggi sarà Scirocco fino a 50-70 km all’ora su costa meridionale e Arcipelago e anche sulla costa centro-settentrionale. Domenica raffiche fino 50-70 km/h sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo