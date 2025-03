Fugge dai poliziotti per evitare un controllo e getta la droga: spacciatore arrestato dopo un inseguimento

Grosseto. La sera di martedì scorso, gli agenti della Squadra Volante della Questura, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, ha arrestato un uomo trovato in possesso di un consistente quantitativo di droga.

In particolare, alle 21.00, una Volante, mentre transitava in viale Europa, a Grosseto, ha notato un uomo che, capendo l’intenzione dei poliziotti di controllarlo, è fuggito precipitosamente.

Gli agenti si sono messi quindi prontamente all’inseguimento, durante il quale i poliziotti delle Volanti hanno notato che, mentre scappava, l’uomo gettava a terra degli oggetti; a quel punto è stato raggiunto e fermato dalla Polizia, che ha recuperato gli oggetti poco prima gettati a terra: due involucri in cellophane contenenti 130 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per la sua identificazione. Dopo gli accertamenti di rito, lo stesso è stato dichiarato in stato di arresto e condotto nel carcere di Grosseto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida della misura pre-cautelare.

Considerato lo stato del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.