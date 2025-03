Morte Aurora: il Polo tecnologico si stringe intorno alla famiglia e si ferma per un minuto di silenzio

Grosseto. “Siamo ancora scioccati per quanto è accaduto alla nostra Aurora e per una famiglia colpita nel suo profondo”.

Così il dirigente scolastico del Polo tecnologico Manetti Porciatti, Angelo Costarella, nel preannunciare per la giornata di domani, 19 marzo, un minuto di silenzio in ricordo di Aurora.

“Alle ore 12 in punto tutta la comunità scolastica si fermerà per un minuto nel quale testimoniare la vicinanza ad Aurora e alla sua famiglia. Quella che stiamo vivendo – conclude – è una vera e propria tragedia che sta mettendo tutti noi a dura prova, a partire dalla famiglia, alla quale il destino ha sottratto una figlia, ai compagni che hanno vissuto in prima persona il dramma, ai colleghi che stanno gestendo lontano da Grosseto una situazione così difficile e complessa, mostrando sensibilità, professionalità e senso del dovere.”