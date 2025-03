Troppi pregiudicati tra i clienti: sospesa per un mese l’attività di un circolo

Grosseto. Questa mattina, la Polizia amministrativa della Questura di Grosseto ha notificato al titolare del circolo “El Caribe”, in via Dei Barberi, aGrosseto. il provvedimento emanato dal Questore di sospensione dell’attività per 30 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

In particolare, il provvedimento è scaturito a seguito di diversi interventi effettuati dalle forze di Polizia e dalla Polizia amministrativa della Questura, dai quali è emersa l’assidua presenza di persone pregiudicate, alcune delle quali abituali frequentatori del circolo.

Già in passo il Questore di Grosseto aveva emesso provvedimenti di sospensione a carico del circolo in questione, a seguito di controlli amministrativi durante i quali erano stati trovati avventori non soci, tra i quali persone gravate da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di armi, sostanze stupefacenti e reati contro la persona.

Vista l’urgenza e considerata la necessità di garantire la tutela per la collettività, ed evidenziata la gravità e l’allarme sociale destati dai fatti suddetti, il Questore di Grosseto ha emanato il provvedimento di sospensione dell’attività per 30 giorni.

“Il provvedimento emesso è di natura strettamente cautelare, a garanzia di sicurezza per l’ordine pubblico, in chiave preventiva – si legge in una nota della Questura –, per realizzare un effetto dissuasivo all’aggregazione di soggetti pericolosi, che possano creare turbamento alla pacifica convivenza sociale, anche in tutta l’area attigua allo stesso circolo di via dei Barberi ove da diverso tempo sono pervenute segnalazioni di fatti illegalità diffusa”.