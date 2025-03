Grosseto. Alle 12, personale del comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, composto da 6 unità con qualifica Sfa (Soccorritori fluviali alluvionali), a bordo di due automezzi con gommone al seguito, è partito in supporto alle squadre dei Vigili del Fuoco operative in provincia di Grosseto per i danni provocati dal maltempo.