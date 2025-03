Controlli dei Carabinieri al centro commerciale: due giovani trovati in possesso di hashish

Grosseto. Ieri, i Carabinieri di Grosseto hanno effettuato controlli nel capoluogo, in particolare nella zona di Gorarella, soffermandosi sulla struttura adibita a centro commerciale, già più volte oggetto di segnalazioni da parte di negozianti e cittadini, che hanno evidenziato situazioni di degrado e possibili comportamenti illeciti, in cui il coinvolgimento di giovani, spesso minorenni, è molto frequente.

Nel corso di queste verifiche, due ragazzi, rispettivamente di 20 e 16 anni, sono stati trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish. Circa 3 grammi ciascuno la droga trovata nella loro disponibilità, per cui sono stati entrambi segnalati alla Prefettura di Grosseto quali assuntori di stupefacenti.

Ulteriori controlli seguiranno nelle prossime settimane, al fine di garantire un ambiente più sicuro e sereno.