Investe una donna e scappa: rintracciato dalla Municipale grazie alle telecamere

Grosseto. Prosegue l’attività della Polizia Municipale di Grosseto finalizzata al contrasto dell’illegalità nelle molteplici materie di competenza.

In particolare, sono stati due gli interventi che tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo hanno portato la Municipale a specifiche attività operative di repressione di illeciti di una certa rilevanza.

Il primo, nell’ambito della costante attività del nucleo operativo sicurezza finalizzato al contrasto e alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato a un controllo nell’immobile abbandonato dell’ex sede Iveco. Gli agenti hanno notato una donna acquistare stupefacenti e salire su un’auto con a bordo un uomo alla guida. La vettura è stata fermata poco dopo ed entrambi i passeggeri sono stati trovati in possesso di cocaina, che è stata sequestrata. Per i due è scattata la segnalazione alla Prefettura.

Successivamente, gli agenti dello stesso nucleo operativo sicurezza sono intervenuti all’interno dell’immobile abbandonato: nel corso del controllo, un uomo è riuscito a fuggire scavalcando un muro di cinta e attraversando i binari ferroviari. Per ragioni di sicurezza, gli agenti hanno desistito dall’inseguimento. Sul posto, sono stati rinvenuti e sequestrati cocaina, un bilancino di precisione, un coltello e materiale per il confezionamento della droga.

La Polizia Municipale è anche intervenuta in seguito alla segnalazione di un incidente stradale che aveva visto il conducente di un veicolo darsi alla fuga dopo aver investito una donna. Uomo che è stato poi individuato grazie all’uso delle immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza in possesso del Comune: è stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. La donna investita ha riportato lesioni non gravi.

“Il lavoro dei nostri agenti – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale – è prezioso e quanto mai capillare. Non passa giorno in cui non si raggiungano risultati, segno evidente di un presidio costante sul territorio”.