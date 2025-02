Pregiudicato per numerosi reati e latitante scoperto in un parco: arrestato dalla Polizia

Grosseto. Durante i servizi di controllo del territorio effettuati dalle Volanti nella zona di Roselle, gli agenti della Questura di Grosseto hanno arrestato un cittadino straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno, risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Grosseto.

In particolare, durante gli ordinari controlli effettuati dalla Volante, i poliziotti hanno notato l’uomo seduto in un parco e quindi, hanno verificato la sua regolarità sul territorio nazionale; dai normali controlli, tuttavia, è emerso l’ordine di carcerazione a 2 anni di reclusione: l’uomo, con numerosi precedenti penali, era stato condannato per un cumulo di pene per numerosi reati, tra cui ricettazione, frode informativa, maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti delle Volanti, quindi, hanno condotto l’arrestato nel carcere di di Grosseto.