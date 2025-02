Grosseto. Incidente in via Ferrucci, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, questo pomeriggio, intorno alle 19, un minorenne è caduto mentre era in sella alla sua moto. Sul posto, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto

La persona ferita è stata trasportata in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.