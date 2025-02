Più sicurezza alla stazione: aumentati i controlli della Polizia Ferroviaria sui treni

Grosseto. Al fine di assicurare una sempre più diffusa esigenza di sicurezza nei luoghi di elevata concentrazione di utenti, quali sono le stazioni ferroviarie ed i relativi convogli, la Polizia Ferroviaria della Toscana ha decisamente implementato i servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione delle attività illecite.

In particolare, presso la stazione di Firenze “Santa Maria Novella”, nel 2024 sono stati controllate oltre 150mila persone.

L’attività di prevenzione e i servizi straordinari di controllo del territorio -“Viaggiare sicuri” e “Rail Safe Day”- nelle stazioni toscane hanno consentito, in questo inizio anno 2025, l’arresto di 8 persone dedite in particolare alla commissione di furti a bordo dei treni, nonché la denuncia di 92 persone (molte delle quali trovate in possesso di armi bianche) con l’impiego, anche grazie al potenziamento degli organici previsto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per le stazioni di Firenze e di Pisa, di oltre 3 mila pattuglie di cui 243 impiegate per vigilanze a bordo treno, che in Toscana può essere considerato una metropolitana regionale, consentendo i controlli di più di 500 convogli.

L’attività della Polizia di Stato della specialità ferroviaria proseguirà senza soluzione di continuità, al fine di diffondere una percezione di sicurezza sempre maggiore a pendolari e turisti.