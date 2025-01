Si tuffa nell’Ombrone per recuperare il suo cane: cacciatore soccorso dai Vigili del Fuoco

Grosseto. La prima partenza della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta oggi pomeriggio per il recupero di un cacciatore accidentalmente caduto in acqua nel fiume Ombrone.

L’uomo, un ottantenne in compagnia di altri due cacciatori, tutti residenti nel comune di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze, durante una battuta di caccia in località Monte Antico, nel comune di Civitella Paganico, per recuperare il proprio cane caduto nell’Ombrone, è rimasto bloccato in acqua ai piedi dell’argine del fiume.

Impossibilitato a risalire il ripido argine, dell’altezza di circa 3 metri, è stata necessaria una manovra Saf dei pompieri grossetani che, una volta calato un operatore dotato di idrocostume, ha assicurato l’uomo ad una corda con la quale, con tecniche Saf, il resto della squadra lo ha issato fuori dal fiume.

Essendo la zona particolarmente impervia e raggiungibile solo con mezzi fuoristrada, la squadra dei Vigili del Fuoco ha successivamente provveduto a trasportare l’uomo in una zona sicura, dove lo attendeva personale medico che lo ha immediatamente trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Foto di repertorio