Auto in fiamme lungo l’Aurelia: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio

Grosseto. Per cause in corso di accertamento, un’auto, con a bordo il solo conducente, durante la marcia si è incendiata lungo l’Aurelia, nella corsia sud, nei pressi di Braccagni.

Il conducente ha provveduto immediatamente ad accostare il mezzo in una piazzola di sosta in attesa della squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a spegnere l’auto ed il principio di incendio della fronda di una pianta di pino, in prossimità del veicolo in fiamme.

Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto, oltre a personale dei Vigili del Fuoco, presenti anche una pattuglia della Polizia Stradale e personale dell’Anas.