Grosseto. Il 118 della Asl è stato attivato questa mattina, alle 5.48 a Grosseto, in via dei Barberi, per soccorrere un 28enne con ferite provocate da un coltello.

Attivate anche l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, oltre ad essere allertate le forze dell’ordine.

La persona ferita è stata trasportata all’ospedale di Grosseto in codice 2.

Al momento, non si conoscono i motivi che hanno portato al ferimento dell’uomo.

Notizia in aggiornamento