Vandali in azione nella scuola elementare: i ladri si feriscono e lasciano tracce di sangue

Grosseto. “Alcuni ladri hanno vandalizzato la scuola primaria di via Sicilia alla ricerca di chissà quale tesoro”.

A dichiararlo, sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antofrancesco Vivarelli Colonna.

“Tra l’altro, dopo aver messo a soqquadro i locali dell’istituto, i malviventi si sono anche feriti riuscendo a lasciare a terra delle tracce di sangue – spiega il sindaco -. Sui fatti si stanno muovendo le Forze dell’ordine preposte, già allertate. Rimane un forte senso di amaro in bocca per una società in cui non c’è più rispetto neppure per luoghi dall’alto significato come le scuole”.

“Il mio assessore Angela Amante ha prontamente espresso la solidarietà di tutta l’amministrazione comunale al vicepreside Acierno – termina Vivarelli Colonna -. Un invito ai ladri: l’unica cosa che avreste dovuto fare in una scuola era leggere libri. Una pratica che probabilmente non avete acquisito in giovanissima età, ma siete ancora in tempo. La biblioteca comunale offre questo servizio gratuitamente, pensateci”.