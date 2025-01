Grosseto. In provincia di Grosseto non sono accaduti eventi particolarmente importanti per gravità durante la notte di Capodanno.

Il 118 segnala:

•⁠ 7 interventi per intossicazione alcolica, compresi alcuni minorenni;

•⁠ ⁠2 interventi per risse;

In tutto, 20 interventi prima di mezzanotte e 52 dopo la mezzanotte.

Al Pronto soccorso nessun accesso per ferite relative a giochi pirotecnici; sono stati curati tre adulti per intossicazione da alcol e un minorenne.