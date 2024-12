Vento, neve e mareggiate: venerdì 20 dicembre allerta meteo di codice giallo

La veloce perturbazione di origine atlantica che si appresta a interessare l’Italia toccherà anche la Toscana, dove già dalla serata di oggi sono previste piogge. Ma è nella giornata di domani, venerdì 20 dicembre, che i fenomeni si faranno più intensi, in particolare vento forte, neve e mareggiate.

Per questo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che, per i forti venti di libeccio in rapida rotazione a nord, nord-est interesserà, dalla mezzanotte alle 20 di venerdì, quasi tutto il territorio regionale, con esclusione di Versilia, Lucchesia e Valdarno inferiore.

Per le nevicate, la vigilanza riguarderà, dalla 6 alle 20 di venerdì, la fascia appenninica tra il Mugello e la Valtiberina, nelle province di Firenze e Arezzo.

Codice giallo per le forti mareggiate, infine, nelle isole dell’arcipelago, con durata dalla mezzanotte alle 20 di venerdì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.