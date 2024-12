Incidente in città: scontro all’incrocio, auto sbatte contro un palazzo. Due feriti

Grosseto. Brutto incidente questa mattina, intorno alle 10, all’angolo tra via Oberdan e via Aquileia, a Grosseto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto non si è fermata allo stop di via Aquileia tagliando la strada a un’altra macchina che stava risalendo via Oberdan in direzione di piazza Rosselli, Quest’ultima ha centrato il veicolo proveniente da via Aquileia e lo ha catapultato contro lo spigolo della palazzina dove ha sede il Caffè Glamour.

Fortunatamente, sul marciapiede non passava in quel momento nessuno.

Sul posto, alletrata dalla centrale del 118, è intervenuta un’ambulanza dell’Anpas di Grosseto. Due gli uomini alla guida delle automobili coinvolte nell’incidente: quello alla guida dell’auto proveniente da via Aquileia è stato portato al pronto soccorso in codice uno, mentre quello alla guida dell’auto che transitava lungo via Oberdan è stato stabilizzato con il collare, estratto dall’auto in collaborazione con i vigili del fuoco, adagiato sulla barella “spinale” e trasferito al pronto soccorso in codice due.

Entrambi i feriti stanno bene e non sono in condizioni critiche.