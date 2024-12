Controlli della Polizia Municipale: 3 arresti, 13 denunce e 178 persone identificate in un mese

Grosseto. Novembre è stato un altro periodo di intensa attività per la Polizia municipale di Grosseto.

Dai dati aggregati sul contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla vendita di alcolici fuori dagli spazi e dagli orari consentiti, emerge che nel mese appena trascorso sono stati eseguiti 3 arresti per altrettanti spacciatori colti sul fatto, altre 13 persone sono state denunciate a piede libero per detenzione ai fini di spaccio e 6 persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntrici. Complessivamente, sono stati sequestrati quasi 80 grammi di hashish e circa 50 grammi tra cocaina ed eroina.

Particolare che preoccupa è l’età sempre più giovane, tanto che due sono i minorenni denunciati per lo spaccio di stupefacenti e altrettante le sanzioni per la vendita di alcolici ai minori. Sanzionate anche tre attività che vendevano alcool oltre gli orari consentiti.

Da evidenziare la presenza sul territorio che ha portato all’identificazione e al controllo di 178 persone, di cui 8 sono state accompagnate al comando di via Zanardelli per essere fotosegnalate e sottoposte a controlli in materia di immigrazione, un’attività portata avanti in sinergia con gli uffici preposti della Questura e le altre Forze dell’Ordine operanti sul territorio. Forte l’impegno nella tutela del consumatore, con 13 controlli commerciali e un totale di sanzioni amministrative pari a 12mila euro.

A novembre sono stati messi in atto anche ingenti sequestri amministrativi, tra cui 50 chili di carne e 344 confezioni di cosmetici per violazioni alle norme europee. Grande attenzione è stata rivolta al centro storico e all’area vicina, sino alla stazione ferroviaria.

“Quello delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale – è un impegno costante. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. La nostra Polizia municipale si muove in vari ambiti come la sicurezza urbana, quella ambientale e la tutela del consumatore: questo a riprova dell’elevato livello di qualificazione raggiunto dal personale che opera, con egregi risultati, in settori a elevata specializzazione”.