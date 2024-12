Falco gheppio sdraiato sulla strada: soccorso e salvato dalla Polizia

Grosseto. Mercoledì sera, gli agenti delle Volanti, durante l’espletamento dei servizi di controllo del territorio, hanno rinvenuto un esemplare femmina di falco gheppio.

Durante l’operazione, i poliziotti hanno notato il volatile accasciato sulla strada e, per evitarne l’investimento, lo hanno recuperato immediatamente, trasportandolo, dopo le prime cure, negli uffici della Questura.

E’ stato pertanto prontamente contattato personale veterinario che, dopo aver visitato il rapace, ne ha constatato le buone condizioni di salute.

L’animale, specie protetta, è stato affidato alla volontaria dell’associazione “Progetto Migratorio” per le cure del caso e per poi essere rimesso in libertà.