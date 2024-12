Sovraffollamento nelle case, controlli delle forze dell’ordine: “Situazione inammissibile”

Scansano (Grosseto). “A seguito di segnalazioni, e conseguenti accertamenti da parte della Polizia Municipale del nostro comune, nei giorni scorsi sono iniziati i controlli su abitazioni date in uso a vario titolo a persone provenienti da Paesi extracomunitari, trasferite qui per motivi di lavoro”.

A dichiararlo è il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi.

“I controlli sono stati effettuati congiuntamente dai Carabinieri del locale Comando e del Comando provinciale e dagli agenti di Polizia Municipale e successivamente è intervenuto personale della Asl – spiega il sindaco -. Dai controlli eseguiti è risultato che gli immobili sono abitati da un numero di persone molto al di sopra di quanto consentito, in condizioni igienico sanitarie precarie, senza nessun tipo di sicurezza. E’ stata accertata anche la presenza di minori, per i quali sono stati attivati i Servizi sociali”.

“Ci rendiamo conto che nei nostri territori è difficile reperire manodopera, soprattutto per i lavori in agricoltura, e ben vengano persone da fuori che ci permettano di coltivare i nostri vigneti, uliveti, mantenere i boschi, ma non possiamo consentire che coloro che qui vengono a lavorare, scappando da situazioni difficili di guerre, persecuzioni, fame, vivano in condizioni non ammissibili e siano spesso sfruttati in una società che si ritiene evoluta – termina Ginesi -, oltretutto impedendo una reale integrazione e creando situazioni di disagio che spesso degenerano”.