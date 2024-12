Grosseto – Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti per l’incendio di un appartamento situato in una struttura in via lago di Mezzano, al momento disabitata.

Il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme, localizzate in una stanza di un alloggio posto al secondo piano, si propagassero ad altri appartamenti attigui.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale.