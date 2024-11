I Carabinieri scoprono una discarica abusiva: tre imprese coinvolte, denunciati i responsabili

Grosseto. La tutela dell’ambiente contro il degrado del territorio rappresenta un obiettivo di priorità per i Carabinieri Forestali, che pochi giorni fa hanno individuato una vasta area in città adibita a discarica abusiva e denunciato i responsabili degli illeciti penali all’autorità giudiziaria.

L’area, che è stata prontamente sequestrata dai militari, ha un’estensione di circa 2000 metri quadri; al suo interno i Carabinieri del Nucleo forestale di Grosseto hanno individuato ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui materiale di risulta da lavorazioni edili (vari pezzi e lastre di cemento), materiale derivante da lavorazioni per il miglioramento energetico contenuti in big-bag, rifiuti urbani, materiale plastico vario e vernici classificabili come rifiuti pericolosi.

Le imprese coinvolte nell’attività di gestione illecita di rifiuti provenienti da numerosi cantieri della provincia sono tre. I rifiuti, stoccati in modo del tutto incontrollato, creavano un contesto di degrado ambientale e di pericolo. Il sequestro è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare del sequestro preventivo.

Gli indagati si devono ritenere presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.