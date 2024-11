Trovato con un revolver e 116 munizioni in casa: denunciato per detenzione illegale di arma

Grosseto. Nell’ambito di controlli svolti dagli agenti della Squadra Mobile di Grosseto, nel pomeriggio del 16 novembre, al termine di una perquisizione domiciliare, i poliziotti della Questura hanno denunciato una persona in stato di libertà per detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione illegale di munizionamento per arma comune da sparo, in quanto è stata trovata in possesso di un revolver calibro 32 e di 116 munizioni di vario calibro.

Tutto il materiale è stato sequestrato.

Considerato che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, la persone indagata è da intendersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.