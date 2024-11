Spacciano cocaina nei pressi del Serd: arrestate due persone

Grosseto. Nell’ambito di controlli finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda mattinata del 13 novembre, a Grosseto, tra via Roma e via Don Minzoni, a brevissima distanza dalla sede del Serd, gli agenti della Polizia del capoluogo maremmano hanno arrestato due persone per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto sono riusciti a bloccare le due persone dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un’acquirente.

Al termine di una perquisizione, sono state rinvenute nella disponibilità dei due arrestati ulteriori 6 dosi di eroina e una somma complessiva in contanti di circa 260 euro.

Le due persone arrestate sono rinchiuse nel carcere di Grosseto e, dopo l’udienza di convalida, è stata applicata dal Tribunale di Grosseto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Dal momento che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, le persone indagate sono da intendersi presunti innocenti sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.