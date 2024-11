Falsi addetti Asl telefonano per controlli all’udito inesistenti: “Attenzione alle truffe”

Grosseto. Giungono segnalazioni di telefonate da parte di sedicenti addetti Asl, intenti a convincere persone anziane a recarsi in ambulatori per effettuare visite audiometriche.

L’Azienda Usl Toscana sud est mette in guardia la cittadinanza riguardo a potenziali truffe o azioni criminali perpetrate nelle abitazioni delle persone prese di mira.

Una recente segnalazione arriva da Scarlino: è stato il figlio di una coppia di anziani a contattare il centro indicato, risultato all’oscuro dell’appuntamento.

Si ipotizza che possa trattarsi di uno stratagemma per far allontanare da casa le persone per poter mettere a segno furti.