Controlli dei Carabinieri Forestali: sequestrati oltre 20 chili di funghi, multate 40 persone

Grosseto. Intensificati i controlli dei Carabinieri Forestali di Grosseto sulla tutela della biodiversità e sull’uso delle risorse del bosco, in particolare nel settore della raccolta dei funghi.

Tale fenomeno è esploso anche in virtù delle condizioni meteorologiche degli ultimi mesi, che hanno favorito la crescita di questo prodotto del bosco, sempre più apprezzato, ma che ha portato non poche preoccupazioni per i frequenti casi di persone disperse nei boschi.

I controlli

Dal mese di settembre, i reparti del Gruppo Carabinieri Forestale di Grosseto hanno effettuato numerosi controlli con la finalità di monitorare la regolare fruizione dei prodotti del bosco che incide sul delicato equilibrio degli ecosistemi; sono stati sequestrati 20 chili di funghi raccolti irregolarmente e anche pericolosi per la salute. I Carabinieri Forestali sono stati anche impegnati nella ricerca di persone disperse durante l’attività di raccolta dei funghi portando in salvo 6 persone.

I boschi della provincia, frequentati da un ingente numero di fruitori, sono costantemente monitorati anche per quanto riguarda il prelievo venatorio, settore nel quale sono stati intensificati i controlli ai cacciatori ed elevate sanzioni per oltre 2000 euro.

Attenzionati anche i cantieri forestal,i impegnati nel taglio del bosco e nella successiva commercializzazione del legname: sanzionate 9 imprese per violazioni sulle modalità di taglio del bosco o per la realizzazione di interventi non autorizzati.