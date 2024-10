Incidente in città: auto sbatte contro vettura parcheggiata e si ribalta, ferita un’anziana

Grosseto. Incidente stradale in via Aquileia, a Grosseto, alle 15.50 di oggi pomeriggio.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, un’auto, con alla guida una donna grossetana di 86 anni, ha urtato una macchina in sosta, ribaltandosi sul lato destro.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno creato un varco nel parabrezza anteriore per permettere al personale medico di accedere per le prime cure e di estrarre la donna dall’abitacolo, posizionarla sulla barella spinale e consegnarla al al personale del 118.