Incidente lungo la strada delle Collacchie: scontro tra due auto, donna incastrata nella vettura

Grosseto. Incidente lungo la strada provinciale delle Collacchie, all’altezza della discarica delle Strillate, nel comune di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta sul posto, due auto si sono scontrate frontalmente.

Nell’incidente, la donna al volante dell’auto che procedeva in direzione di Marina di Grosseto è rimasta incastrata all’interno del veicolo, mentre è risultato incolume l’uomo alla guida dell’altra vettura.

Una volta giunta sul posto, una squadra dei Vigili del Fuoco ha estratto la donna dall’interno del veicolo e l’ha consegnata al personale sanitario presente sul luogo dell’incidente.