Funghi: in tre giorni 15 casi di intossicazione

Grosseto. Quindici casi di intossicazione da funghi: è il bilancio non leggero dell’ultimo fine settimana che ha visto impegnati i tecnici micologi del Dipartimento della Prevenzione a supporto dei Pronto soccorso della Asl Toscana sud est.

«In considerazione delle condizioni climatiche che prevedono un periodo di raccolta esteso e a seguito di un primo bilancio non confortante delle intossicazioni, occorre tenere la guardia alta contro i rischi – dichiara Leonardo Ginanneschi, responsabile dell’ispettorato micologico della Asl Toscana sud est -. Innanzitutto è raccomandato di sottoporre i funghi raccolti a consulenza di esperti agli sportelli micologici del territorio, si raccomanda inoltre di non consumare ovuli chiusi che possono causare conseguenze serie. Infine, si consiglia di non far mangiare funghi ai bambini, agli anziani o ai malati. La consulenza agli sportelli micologici è gratuita».

Per conoscere sedi, orari e recapiti telefonici è sufficiente accedere alla pagina del sito web Asl Toscana sud est dedicata, al link https://www.uslsudest.toscana.it/images/servizi/ispettorato-micologico/Prenotazione-telefonica-AR-GR-SI-2024.pdf