Incidente in città: due donne ferite, una trasportata a Siena con l’elisoccorso

Grosseto. Incidente stradale in via Aurelia Nord, a Grosseto.

Oggi pomeriggio, intorno alle 14.50, per cause in corso di accertamento, tre auto e un furgoncino si sono scontrati.

Nell’impatto, sono rimaste ferite due donne: una di 36 anni, trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2, e un’altra, di cui non è stata comunicata l’età, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, l’Anpas e le forze dell’ordine.