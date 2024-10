Incidente stradale: motociclista in ospedale

Scansano (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada provinciale 159, nel comune di Scansano, prima del centro abitato di Pomonte.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, poco prima delle 13.30, un uomo di 56 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto.

Il motociclista è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2 dall’ambulanza infermieristica della Misericordia di Roccastrada, di turno al punto di emergenza territoriale di Scansano.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.