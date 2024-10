Spaccio di droga, controlli a tappeto della Municipale: 4 arresti e 26 denunce

Grosseto. È un’attività senza sosta quella messa in campo dalla Polizia municipale di Grosseto nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Forte il lavoro del reparto operativo sicurezza, sia nelle aree cittadine che comprendono via Roma e via Mameli, che nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria.

In circa cinque settimane si segnalano 4 arresti convalidati, 24 fotosegnalamenti per identificazione, 26 denunce a piede libero per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, 15 segnalazioni alla Prefettura a carico di assuntori e il sequestro di circa 333 grammi di hashish, 12 grammi di cocaina e 2 di eroina.

“Un’attività impegnativa – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale – e che prevede una costante azione di contrasto”.

“Nostro intento – proseguono sindaco e assessore – è garantire piena sicurezza urbana e buona qualità della vita a tutti i cittadini. Indispensabile, dunque, l’impegno costante della nostra Polizia Municipale, così come prezioso e imprescindibile è il lavoro svolto in totale sinergia con tutte le Forze dell’ordine”.