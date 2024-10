Fermato con una pistola in auto, poi i Carabinieri trovano droga in casa: arrestato

Orbetello (Grosseto). Erano le 4 di notte, quando una pattuglia dei Carabinieri della sezione Radiomobile di Orbetello, durante uno dei posti di blocco effettuati sulla Statale Aurelia, ha fermato una vettura di grossa cilindrata, con a bordo tre persone. Alla guida un uomo di 35 anni circa, che, ad una prima verifica al terminale, ha evidenziato numerosi precedenti penali e di polizia, soprattutto reati in materia di stupefacenti.

Con lui in macchina, seduto nel lato del passeggero, c’era un uomo di circa 40 anni, anche lui risultato pregiudicato dopo la verifica in banca dati, mentre nei sedili posteriori viaggiava una giovane donna di circa 25 anni, che si è qualificata come fidanzata del conducente.

La tensione fra i passeggeri dell’auto era nettamente percepibile, per cui i Carabinieri hanno controllato in modo accurato le tre persone e la macchina stessa.

A vista, lasciata sul tappetino della vettura, era stata sistemata una borsa tipo 24 ore, una di quelle che vengono usate per trasportare laptop, al cui interno però i Carabinieri hanno scoperto una pistola. L’uomo alla guida della vettura, sin dal primo momento, si è attribuito la proprietà dell’arma, essendo sua la valigetta appoggiata sui tappetini della macchina.

La pistola, perfettamente funzionante e completa di caricatore con 4 proiettili all’interno, è risultata parte di una collezione di armi comuni da sparo, regolarmente denunciata da una persona residente nel nord Italia, deceduta pochi mesi fa. Gli accertamenti sulla provenienza dell’arma, pertanto, dovranno proseguire.

I militari hanno condotto i tre fermati nella caserma di Orbetello: da una veloce ricostruzione, è emerso che i tre provenivano dal Piemonte e stavano dirigendosi verso casa, essendo domiciliati nella provincia di Roma.

Le precedenti segnalazioni per reati inerenti gli stupefacenti, riguardanti soprattutto il conducente, hanno indotto i Carabinieri a estendere una perquisizione nele abitazioni, per cui, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri locale, si sono portati nelle rispettive residenze, dove, all’interno della casa del 35enne, hanno ritrovato circa 150 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish: tutto era ben nascosto in più posti della casa, dove oltre alla droga, sono stati trovati materiale di confezionamento nonché appunti scritti, probabilmente riferibili all’attività di spaccio di stupefacenti.

Molto originale la modalità di occultamento della droga, custodita all’interno di anonimi barattoli di latta, solitamente usati per contenere spezie o profumi.

Uno di questi barattoli corrispondeva addirittura ad una bomboletta spray, apparentemente di vernice, alla vista anche usurata e arrugginita. Tuttavia, il fondo della bomboletta era stato modificato e forgiato con una filettatura, in modo che il contenitore fosse apribile e vi si potesse nascondere materiale al suo interno. La bomboletta, una volta avvitata, non destava sospetti perché alla vista appariva integra.

Rilevato quindi il possesso illegale dell’arma e la detenzione di stupefacenti, il 35enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio.