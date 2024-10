Controlli a tappeto dei Carabinieri: fermati due spacciatori e un uomo con patente falsa

Grosseto. I recenti episodi di vandalismo e violenza avvenuti a Grosseto negli ultimi gironi sono alla base dei controlli straordinari del territorio messi in atto proprio nel fine settimana dai Carabinieri del capoluogo maremmano, che, nelle giornate di venerdì e sabato, si sono dedicati alle aree più sensibili, che vanno dal centro cittadino alla stazione ferroviaria, non tralasciando zone periferiche e commerciali, che nel fine settimana sono indubbiamente più frequentate.

I controlli

Posti di blocco ripetuti, svolti con due o tre auto e militari in uniforme, che si sono disposti lungo le strade più frequentate, battendo il territorio nelle ore pomeridiane e serali, effettuando controlli a carico di oltre 200 persone, al fine di garantire un clima più sereno e incoraggiante per residenti, passanti, per chi nel fine settimana è andato a fare compere, ma anche per i commercianti stessi, che a volte si trovano a essere testimoni di episodi di vandalismo e degrado.

Il dispositivo dell’Arma era molto strutturato, tanto da richiedere il supporto di pattuglie provenienti dai comandi di Follonica, Orbetello e Pitigliano, che, insieme ai colleghi conoscitori del territorio, hanno operato su strada.

Non sono mancati risultati, come tre giovani che fermati nei pressi del centro, che sono stati trovati in possesso di di droga, considerate per uso personale. Per loro ci sarà una segnalazione alla Prefettura di Grosseto e il relativo decorso del procedimento amministrativo che ne consegue.

Altri due giovani, di nazionalità straniera, sono stati invece fermati e trovati in possesso di quantità di droga considerate oltre il consumo personale e pertanto segnalati alla Procura della Repubblica per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Uno dei due aveva anche un coltello in tasca, che è stato sequestrato.

Anche la sicurezza stradale ha avuto il suo riscontro, con 120 auto fermate e passate “al terminale”, come i relativi autisti e passeggeri. Tra questi, si segnalano due uomini stranieri, che, alla guida dei rispettivi veicoli, sono risultati positivi all’alcol test: è questo il risultato dei controlli che sono proseguiti anche in orario tardo serale e notturno, con lo specifico obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno degli incidenti nel fine settimana.

Ad entrambi gli automobilisti è stato contestato l’articolo 186 del Codice della Strada. Peggiore la posizione di un uomo che, fermato alla guida di un’automobile, ha mostrato una patente di guida risultata falsa.

Inoltre, sono state sequestrate o sottoposte a fermo amministrativo – a vario titolo – 5 auto e ritirare 3 patenti di guida.