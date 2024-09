Grosseto. Incidente lungo la strada provinciale 19 del Madonnino.

Questa mattina, poco prima delle 11.30, per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati: nell’urto, è rimasto ferito un uomo di 24 anni, in sella al veicolo.

L’uomo è stato trasportato in codice 2 al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto da un’ambulanza della Misericordia. Sul posto anche le forze dell’ordine.