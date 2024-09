Pioggia e temporali: allerta meteo di codice giallo su aree costiere e interne

Grosseto. Dalla serata di oggi, martedì 24 settembre, saranno possibili nuovamente pioggia e temporali, a partire dalle aree della Toscana nord-occidentale. I fenomeni tenderanno poi ad estendersi all’intera fascia costiera e alle aree interne a ridosso.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che nel nord-ovest scatterà dalle 20 di stasera, martedì 24 settembre, e nelle altre aree dalla mezzanotte, per protrarsi, per tutte le zone interessate, fino alle 13 di domani, mercoledì 25 settembre.

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale e saranno quindi possibili fenomeni intensi in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.