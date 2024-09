Grosseto. Oggi, la Polizia Stradale di Grosseto è stata impegnata nella zona sud della provincia in attività di controllo degli autobus, per prevenire la commissione di illeciti amministrativi in violazione del Codice della Strada, garantire l’incolumità dei passeggeri e promuovere, quotidianamente, la cultura della sicurezza sulle strade maremmane.

“Una mobilità senza vittime è possibile e c’è un’unica via per raggiungerla – si legge in una nota della Stradale –: il rispetto delle regole”.