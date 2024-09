Controlli a tappeto delle Forze dell’ordine nelle vie del centro: ispezionati anche alcuni locali

Grosseto. Mercoledì 18 e giovedì 19 settembre sono stati effettuati, secondo quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura il 3 settembre scorso, e nel successivo Tavolo tecnico tenutosi in Questura, servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone più sensibili del centro di Grosseto, mirati al controllo dei locali pubblici e alla prevenzione di furti e dello spaccio di stupefacenti.

I controllistraordinari, che hanno interessato le zone di via Oberdan e le strade limitrofe e di via della Pace e le strade limitrofe, hanno visto il contributo di tutte le forze di Polizia: sono state impiegate infatti pattuglie dedicate di Polizia di Stato, con la presenza del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo dei locali pubblici, mediante l’impiego di agentidella Polizia Amministrativa della Questura insieme alla Polizia Municipale, anche con l’ausilio di tecnici della prevenzione del Servizio Pisl (Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Servizio di sicurezza alimentare della Asl.

Sono state controllate circa 130 persone, fermati 40 veicoli e sono state elevate 4 sanzioni al Codice della Strada.

In due dei tre locali controllati sono state effettuate da parte di personale della Asl delle prescrizioni per integrazione di documentazione mancante.