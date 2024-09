Donna scomparsa, attivate le ricerche: ecco la sua descrizione

Grosseto. Una donna è scomparsa da ieri mattina.

Si tratta di Marisa Botta: il suo ultimo avvistamento è stato ieri mattina, mercoledì 18 settembre, alle 10.30, in via della Libertà, a Castiglione della Pescaia, dove si trovava in vacanza.

Un successivo avvistamento è stato segnalato sempre ieri intorno alle 13.30, in località Ponti di Badia.

Al momento della scomparsa, la donna indossava un abito lungo fino alla caviglia con fiorellini di vari colori e una cintura nera.

La Prefettura ha attivato il “Piano Persone Scomparse” per coordinare le ricerche della donna

In caso di riconoscimento, si prega di contattare immediatamente il 112.

Notizia in aggiornamento